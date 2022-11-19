النطق بالحكم على 5 متهمين بقتل شاب في حلوان اليوم

تنطق محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم السبت، بالحكم على 5 متهمين بقتل شاب في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري في الرأس بمنطقة كفر العلو بحلوان.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم 19 نوفمبر، للنطق بالحكم على المتهمين الخمسة بتهمة قتل المجني عليه.

تربص المتهمين بالمجني عليه

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الخمسة بقتل المجني عليه يوسف عيسى، 20 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد حدوث خلافات فيما بينهم، حيث تربصوا له وتمكنوا من إصابته بطلق ناري في رأسه، ما أودى بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين الخمسة على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، تربصوا به وحازوا سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وما إن تمكنوا من مروره بأحد الأماكن بمنطقة كفر العلو بحلوان، حتي أشهروا السلاح وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا في رأسه، وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.