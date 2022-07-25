وظائف شاغرة في مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الوظائف لاعضاء هيئات التعليم لمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التعليمية والمدارس المختلفة في عدد من الوظائف المتخصصة وشروط المتقدمين للوظيفة والمستندات المطلوبة وسنوات الخبرة للمتقدمين.

الوظائف المعلن عنها لأعضاء هيئات التعليم بأسيوط

وتشمل الوظائف المعلن عنها لأعضاء هيئات التعليم بمديرية التربية والتعليم بأسيوط مديرإدارة تعليمية بالمستوى الوظيفي ومديرإدارة تعليمية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وذلك بموازنة الوظائف الإشرافية للعام المالي2022/2023 وزارة التربية والتعليم، كما تشمل الوظائف تعيين مديرإدارة تعليمية بديوان الإدارات التعليمية بجميع مستوياتها التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

مهارات خاصة بالوظائف المعلنة

كما تتطلب الوظيفة عدد من المهارات الأساسية وهى اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم139لسنة1981وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها عدد من المهارات الفنية المعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

شروط الوظيفة للمتقدمين

كما تتطلب الوظيفة المعلن عنها ببوابة الوظائف الحكومية عدة شروط عن مدة سنوات الخبرة وقضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة معلم أول على الأقل أو ما يقابلها بالاضافة الى مؤهل عالي تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب بالاضافة إلى شهادة أوإجازة التأهيل التربوى بتقديرمقبول فأعلى يبدء التقديم وتلقى الطلباات من تاريخ بداية الإعلان 24/7/2022 حتى تاريخ نهاية الإعلان 9/8/2022.

وأشار الإعلان إلى هذه الوظيفة تقع على قمة الإدارة التعليمية بجميع المستويات وتختص الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتوجيه على تنفيذ أعمال البرامج والأنشطة التعليمية ومتابعتها بالإدارة التعليمية.