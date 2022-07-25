وظائف التربية والتعليم في شمال سيناء.. التقديم حتى 7 أغسطس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان لها عن عدة وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، وأوضحت في بيانها أن تلك الوظائف هي درجات قيادية وإشرافية بالمديرية، والتي تنظم وفقا لقانون رقم 155 لسنة 2007.

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان صحفي لها، طلب الوظائف الشرفية والقيادية أن الوظائف المطلوبة يتخطى 100 وظيفة شرفية وقيادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مقسمة على الإدارات التعليمية والأقسام المختلفة فضلا عن تنوعها مابين وظائف للمرحلة الإبتداسية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية فضلا عن مرحلة رياض الأطفال.

وظائف بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

وجاءت وظائف مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء كالتالي، 9 موجهين أنشطة متنوعة ما بين مجال اقتصادي وزراعي وصناعي وفني واقتصاد منزلي، وكذلك صحافة مدرسية للمرحلة الإعدادية.

وكذلك طلب 45 موجه أول للمواد التعليمية بالمرحلة الثانوية والإعدادية ما بين لغة عربية وجغرافيا ولغة إنجليزية وكيمياء ورياضيات.

طلب موجهين للمراحل التعليمية بمديرية التربية والتعليم

وطلب 9 موجهين لمواد التعليم الثانوي الفني الصناعي والزراعي والتجارى والفندقي، وكذلك 14 موجه للمرحلة الإبتدائية بالمواد الإساسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات و5 موجهين لمواد الأنشطة مثل التربية الرياضية والتربية الفنية والحاسب الألي، فضلا عن طلب أكثر من 20 وظيفة إدارية مابين وكيل مدرس ومدير مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

وقد حدد البيان 15 يوما بتقديم طلبات الإلتحاق بالوظائف المعلنة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء من اليوم وحتى 7 أغسطس المقبل لتستمر 15 يوما.