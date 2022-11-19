استشاري مناعة: 4 طرق لعلاج ارتفاع الحرارة عند الأطفال وإصابات كورونا لا تتعدى 1%

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الفترة الحالية تنتشر فيها الأمراض الفيروسية خاصة بين الأطفال نظر لضعف مناعتهم، وأن أمراض الشتاء متنوعة منها نزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية، والفيروس التنفسي المخلوي، مشيرًا إلى أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تتخطى 1%، ومشترك فى هذه الأمراض ارتفاع درجة الحرارة.

علاج ارتفاع الحرارة عند الأطفال

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك طرقا للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال منها تناول السوائل لتجنب الجفاف، مع الحصول على خافض للحرارة، والاستحمام بماء فاتر والابتعاد عن الماء البارد، مع ارتداء الملابس الخفيفة والغطاء الخفيف إذ أن ارتداء الملابس الثقيلة والإكثار من الأغطية يساعد فى رفع درجة الحرارة.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة، على ضرورة الذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض، ارتفاع درجة الحرارة، والإسهال المستمر، وظهور طفح جلدي، ووجود ألم خلال التبول، وإذا رفض الطفل تناول السوائل.

توافر كافة الأدوية في المستشفيات

وفي سياق آخر، وكانت وزارة الصحة والسكان، طالبت المواطنين ضرورة التواصل معها في حال ارتفاع درجة الحرارة، وعدم الاستجابة للأدوية، مع الاتصال على الخط الساخن 105 لتوجيه إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم للطفل، مطمئنة المواطنين من توافر كافة الأدوية فى المستشفيات على مستوى المحافظات.

وقالت الوزارة إن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، المنتشر بين الأطفال يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصدع والإسهال والرشح، مشيرة إلى عدم التخوف أو القلق بشأن هذا الفيروس ولكن يجب الحذر باتباع طرق الوقاية المختلفة ضده من خلال غسل اليدين وعدم تقبيل الأطفال، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.