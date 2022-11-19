تطورات بقضية ضبط متهمين بحوزتهما 14 كيلو حشيش بمنشأة القناطر.. ما العقوبة؟

«كنا جايبنهم عشان نتاجر فيهم هنكسب فلوس كتيرة »هكذا بدـ المتهم الأول أقواله أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جراء ضبطهما وبحوزتهما 14 كيلو حشيش بمنشأة القناطر ونسبت إليهم تهمة الإتجار بالمخدرات.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

اعترافات المتهم الثاني

تابع المتهم الثاني أقواله «كنا جايبين عربية نشيل فيها الحاجة عشان نعرف نوصلها للزباين بتوعنا في إسكندرية» وتبين من التحقيقات أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة مقيمين بالاسكندرية بحوزتهما 14 كيلو حشيش بغرض ترويجها على العملاء بالمحافظة عن طريق استخدام سيارة مخصصة لنقل المواد المخدرة.

عقوبة الإتجار بالمخدرات

وحول عقوبة تهريب المخدرات والإتجار بها، أوضح المحامي أشرف ناجي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف «ناجي»، أن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام أحياناً.

ضبط المتهمين بحوزتهما مخدرات

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهما 144 طربة مخدر حشيش إجمالي وزنهم 14 كيلو داخل مخزن صندوق السيارة، واعترف المتهمين بالتهمة الموجهة إليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.