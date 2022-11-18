ضبط عدد من مالكي الموتوسيكلات بالدقي لتنظيمهم استعراضا دون تنسيق أمني

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لإحدى الشركات بقيام مجموعة من الشباب بتنظيم فعاليات تحت مسمى استعراض للدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة بتنظيم الاستعراض والترويج له عبر الصفحة المشار إليها «بدون تنسيق مع الجهات المعنية» وتبين تواجد عدد من الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط رجال الشرطة 25 من الدراجات النارية بالمكان ومالكيها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.