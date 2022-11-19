سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

اهتمام كبير بسعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ تصدر محركات البحث العالمية خلال الدقائق القليلة الماضية، نظرا لإقبال المواطنين على متابعة سعره .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها نوضح في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات الصباحية اليوم 19 نوفمبر الجاري.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

ووفق البنوك، فإن سعر عملة الكويت الورقية سجلت استقرارا ملحوظا اليوم في كل البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ففي تعاملات البنك الأهلي المصري سجل الدينار 76.52 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 76.25 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الكويتية في البنك المركزي المصري 79.35 جنيه للشراء و79.67 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدينار الكويتي اليوم نحو 76.58 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع، وفي بنك المصري الخليجي سعر 75.88 جنيه لعمليات الشراء، و79.71 جنيه لعمليات البيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي 77.71 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 73.96 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وفي بنك cib بلغ سعره 77.14 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وعلى جانب آخر، جاء سعر الريال السعودي مستقراً هو التالي، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه لعمليات البيع، وفي البنك الأهلي اليوم نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.