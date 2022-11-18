سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقرار ملحوظ سجله سعر الدينار الكويتي اليوم في كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري، حيث استقر عند نفس سعر نهاية التعاملات في كل من بنك مصر والأهلي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي في تعاملات البنك الأهلي المصري مسجلا 76.52 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 76.25 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الكويتية في البنك المركزي المصري 79.35 جنيه للشراء و79.67 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 76.58 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنوك العربية

وداخل البنوك العربية العاملة في القطاع المصرفي المصري اختلف سعر الدينار الكويتي إذ سجلت العملة الكويتية في بنك أبوظبي الإسلامي 77.71 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 73.96 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وفي بنك cib بلغ سعره 77.14 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصري الخليجي سعر 75.88 جنيه لعمليات الشراء، و79.71 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وعن سعر عملة الرياض، سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي اليوم نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه لعمليات البيع.