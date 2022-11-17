سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سيطرت حالة من عدم الاستقرار على سعر صرف الدينار الكويتي، حيث شهدت عمليات البيع والشراء تباينا، بداية المعاملات الصباحية في البنوك ومعاملات نهاية اليوم، حيث اختلف سعره بين البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي، مع بداية المعاملات الصباحية في بنك الإسكندرية نحو 76.25 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الكويتية داخل تعاملات البنك الأهلي المصري 76.52 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.

واختلف سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم في البنوك الحكومية الرسمية والبنوك العربية والاجنبية العاملة داخل مصر، ليسجل سعره في البنك المركزي المصري 79.35 جنيه للشراء و79.67 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 76.58 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنوك العربية

وسجلت العملة الكويتية في بنك أبوظبي الإسلامي، 77.71 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، وبلغت قيمة العملة الكويتية خلال التعاملات بالمصرف المتحد عند 73.96 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، - وداخل بنك cib بلغ سعره عند نحو 77.14 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصري الخليجي سعر 75.88 جنيه للعمليات الشراء، و79.71 جنيه للعمليات البيع.