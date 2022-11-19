البيت الأبيض: واشنطن لا تدفع كييف إلى التفاوض مع موسكو

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن لا تدفع كييف إلى التفاوض مع موسكو إطلاقاً، ولا تجري محادثات «حول أوكرانيا بدون أوكرانيا».

كيربي: أوكرانيا ستحدد متى تكون مستعدة للمفاوضات

وقال كيربي، في تصريحات أدلى بها خلال إحاطة هاتفية ونقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، إن لا أحد من الولايات المتحدة يدفع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أو يحثه من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وشدد على أن الولايات المتحدة متمسكة بالموقف المتمثل في أن أوكرانيا ستحدد متى تكون مستعدة للمفاوضات الدبلوماسية، و«كيف تبدو تلك المفاوضات».

كما أكد ممثل البيت الأبيض أن الجانب الأمريكي يواصل اتباع مبدأ «لا شيء يتعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا».

اقتراح أمريكي ببدء المفاوضات

وبحسب «يوكرينفورم»، تأتي تصريحات كيربي بعد أن اقترح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الأسبوع الماضي، إمكانية أن تبدأ أوكرانيا محادثات سلام مع روسيا في الحال وسط تراجع القوات الروسية في ساحة المعركة.