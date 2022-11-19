أستاذ اقتصاد: الجزائر قبلة الدول الأوروبية والآسيوية في إمدادات الطاقة

قال حميد علوان، أستاذ الاقتصاد، إن الجزائر أصبحت قِبلة الدول الأوروبية والآسيوية، إذ أنه أصبح هناك أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يأتي ذلك في ظل المفاوضات الجارية بين الجزائر وباريس حول زيادة واردات الغاز.

الجزائر دولة طاقوية بامتياز

وأضاف «علوان»، ، خلال مداخلة هاتفية من الجزائر، لبرنامج «النشرة المغاربية»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده شهدت قدوم عدد من الوفود الرسمية، آخرها من فرنسا، والتي تحاول إيجاد بدائل لاستقدام الطاقة لأوروبا، موضحًا أن الجزائر دولة «طاقوية بامتياز»، إذ تُعد الدولة الوحيدة في قارة أفريقيا التي تمد أوروبا بأكثر من 60% بالطاقة والغاز، لذلك تجرى المفاوضات بشكل متسارع بين ممثل شركة «سوناطراك» للغاز الجزائرية، وشركة الغاز الفرنسية العملاقة «إنجي».

الجزائر لديها استعداد من الجانب السياسي والمصلحة الاقتصادية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في ظل استمرار أزمة توفير الطاقة وتفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، نجد أن البديل الأفضل هي الجزائر، متوقعًا حدوث نتائج إيجابية لهذه المفاوضات، لأن الجزائر لديها استعداد من الجانب السياسي والمصلحة الاقتصادية، غير أنه رغم إعلان الجزائر تأجيل مباحثات صفقة الغاز مع فرنسا، فإن التأجيل بسبب تقني محض، وليس لأسباب سياسية.