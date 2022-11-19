المصري للتأمين: يجب إعادة النظر في التعامل مع كوارث التغير المناخي

أكد الاتحاد العام للتأمين المصري، أن أهمية مؤتمر «COP27» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تتمثل في تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.

وأشار قامت الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، والتى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف والتى تتضمّن:

1. مشروعات وزارة النقل للتوسّعات فى خطوط مترو الأنفاق.

2. مشروع القطار الـكهربائى السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطى الـمونوريل (العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر).

3. مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة).

4. مشروعات حماية السواحل الشمالية.

5. مشروعات مُواجهة الأمطار والسيول.

6. مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضى فى الدلتا.

7. مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحى، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).

وفى إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

ويعد التأمين أداة مهمة لمواجهة الأخطار الكارثية.. حيث يلعب التأمين دوراً مهماً في توفير الدعم المالي المطلوب لتعافي الأفراد والشركات والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وقد أدت خسائر الكوارث الطبيعية الكبيرة في السنوات الأخيرة إلى قيام شركات التأمين بإعادة النظر فى النهج الذى تتبعه فى تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية في بعض المناطق.

وهذا يشمل زيادة استثماراتها في تقييم وإعداد نماذج تأمينية لأخطار الكوارث الطبيعية وإنشاء أشكال جديدة من التغطية لدعم الحكومة في إدارة التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية.

و من منطلق وعي الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية القضايا البيئية والإجتماعية والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة و انعكاس ما يطرأ عليها من مستجدات على الصعيد العالمى والمحلى؛ و إيماناً منه بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى.

فقد حرص الاتحاد المصرى للتأمين على المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27