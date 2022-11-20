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الجامعات: استعداد كامل للمستشفيات لمواجهة أي سيناريو جديد لكورونا

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أحمد أبوضيف
03:13 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022
قصر العيني

قصر العيني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن هناك استعدادات على أعلى مستوى للمستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، موضحين أنه لا توجد أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات فهناك استعدادات وتجهيزات تامة لكل الاحتمالات وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

جاهزية المستشفيات الجامعية 

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن هناك استعدادات تامة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا بمختلف المستشفيات، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالمرض من أدوية ومستلزمات وأن الخبرات والإمكانيات المتاحة تؤهل للعمل بكافة القطاعات.

خبرة التعامل مع كورونا

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات على أتم  الاستعدادا لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أنه لا توجد أي أزمات أو مشاكل تتعلق بالأدوية والمستلزمات، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية أصبح لديها القدرات والإمكانيات والخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.