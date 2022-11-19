القبض على صاحب مطعم بالقاهرة وضبط 325 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن أحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المطعم المشار إليه على 325 كيلو لحوم ودواجن وبدائلها"دهون - مفروم".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.