فنانون عالميون صوروا أغانيهم في مصر قبل «القاهرة».. أظهروا معالمها «فيديو»

ردود فعل واسعة، وإشادات عالمية كُبرى، بالصورة الإبداعية والمعالم الجمالية التي ظهرت في فيديو كليب «القاهرة» للمُغنية الكولومبية كارول جي، والذي حقق أكثر من 15 مليون مُشاهدة في 5 أيام، منذ طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تضمنت مشاهد عدّة من الشوارع المصرية، لا سيما كوبري قصر النيل، والأهرامات، والقلعة، وجامع السلطان حسن، وهو ما حظي بإعجاب الجمهور المصري، باعتبار أن الأغنية تُبرز هذه المعالم أمام جمهور المطربة حول العالم.

أغنية «القاهرة» للكولومبية كارول جي، ليست الأولى التي تُصور في القاهرة، إذ سبقها عدد من النجوم العالميين، لتصوير بعض من مشاريعهم الموسيقية في مصر، وحصد بعضهم جوائز متنوعة، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

- The Woman In Me

المغنية الكندية Shania Twain، حرصت على تصوير أغنيتها The Woman In Me، في القاهرة، حيث جرى تصويرها في الأسبوع الأول من شهر يوليو لعام 1995، بينما طُرحت عبر إحدى القنوات التليفزيونية هناك بعدها بشهرٍ واحد، وهي من إخراج ماركوس بلندر.

وتضمنت الأغنية التي حققت أكثر من 23 مليون مُشاهدة، عبر قناتها على موقع يوتيوب، مشاهد للمُغنية الكندية، أمام منطقة الأهرامات، وكذلك على مركب نيلي، فيما برز ممارسة ركوب الخيل في منطقة الأهرامات.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وظلت مُتصدرة قائمة الأغاني المُتصدرة آنذاك، لأسابيع مُتتالية، كما حصدت جائزة أفضل فيديو كليب في العام نفسه من Golden Pick Awards.

- Echoes

عام 2010، طرحت فرقة موسيقى الروك البريطانية Klaxons، أغنية بعنوان Echoes، وجرى تصويرها في الصحراء البيضاء في الفرافرة بمصر، وحققت أكثر من 3.5 مليون مُشاهدة، عبر القناة الرسمية على قناة الفرقة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

- Believer

وقدّمت فرقة Major Lazer، فيديو كليب باسم Believer، عام 2017، يستعرض كفاح الأطفال السوريين وسط الحروب، بينما جرى تصويره بالكامل في مصر، وبواسطة طاقم عمل مصري، وحققت أكثر من 10 ملايين مُشاهدة.