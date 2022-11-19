حبس 23 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 23 متهما بالاتجارة في المخدرات، بعد ضبطهم في حملة أمنية مكبرة شهدتها المحافظة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات بالقليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية شنت حملة مكبرة لاستهداف وضبط عددا من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع «الحشيش والهيروين والبانجو»، وكذلك أسلحة النارية وذخائر غير مرخصة، كما تم ضبط المحكوم عليهم الهاربين وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي.

ضبط 23 متهما بحيازة المخدرات

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية، كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7634 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض.

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيل المتهمين لجهات التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد عبد السلام، محام، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.