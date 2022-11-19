مصرع طفل وشقيقته في حريق منزل بالمنيا.. «تسرب غاز بوتاجاز»

لقي طفل وشقيقته مصرعهما، صباح اليوم السبت، وذلك إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب تسرب غاز البوتاجاز، وتمكنت قوات الحمايه المدنيه من إخماده والسيطره عليه قبل إمتداده للمنازل المجاوره.

تسرب غاز بوتاجاز ونشوب حريق بمغاغة..

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل منزل بقرية برطباط بمركز مغاغة، في شمال المحافظة، ووجود وفيات.

مصرع طفل وشقيقته لاصابتهما بحروق متنوعة..

إنتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين إصابة كلاً من: محمد-ح، 10 أعوام، وشقيقته "صفاء"، 9 أعوام، بحروق متنوعة، مما أدى لوفاتهما، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة.

وأفادت التحريات الأولية لفريق المباحث الجنائية، أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل، مما تسبب في إصابة الطفلين ووفاتهما متأثرين بحروق متنوعه، وإتلاف محتويات المنزل، وقد انتقل المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، وتحرر محضراً بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.