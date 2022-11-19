منسق «المشروعات الخضراء»: المبادرة حصلت على الإشادات الدولية خلال COP27

قال السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ملموسة وتنفيذية، إذ أنها نالت العديد من الإشادات الدولية خلال قمة المناخ COP 27، مشيرًا إلى أن أهم المكتسبات التي حصدتها مصر خلال هذه القمة بعد المبادرات المقدمة، تتمثل في إعادة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية لأول مرة، فضلًا عن رسم خريطة لتلك المشروعات المُقدمة على مستوى المحافظات، إلى جانب إيجاد حلول مصرية لمشكلة التغيرات المناخية على المستوى الوطني والدولي.

مشروع ينقي المياه الملوثة عن طريق النباتات العضوية

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروع الفائز في مسابقة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية يرجع إلى سيدة بشمال سيناء، والتي قدمت مشروعًا ينقي المياه الملوثة عن طريق استخدام بعض النباتات العضوية، لافتًا إلى أنه تم تكريمها في القاهرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما أنها ذهبت إلى COP27 لعرض مشروعها ضمن 17 آخرين.

أبرز الحلول المصرية لمشكلة التغيرات المناخية

وتابع منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أنه كان يتم عرض الحلول المصرية لمشكلة التغيرات المناخية في كل الجلسات الهامة في مؤتمر قمة المناخ، لافتًا إلى أنه من أهم تلك الحلول كان هناك مشروع مُقدم من الإسكندرية عبارة عن اختراع حساس معين لمنع الفيضانات وزيادة ارتفاع مياه البحر، فضلًا عن مشروع أخر لروبورت لتنظيف مياه البحر، إلى جانب العديد من المشروعات الخضراء الكبرى المستدامة، يأتي ذلك علاوة على الاستفادة من تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي.