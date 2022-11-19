بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ7 بقتل «صيدلي حلوان»

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ7 بقتل المجني عليه ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان».

خلافات أسرية بين المجني عليه والمتهمين

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الـ7 بقتل المجني عليه ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـصيدلي حلوان، وذلك لوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وذوي زوجته الأولى، وذلك لإكراهه على تطليق زوجته الثانية.

رسائل استغاثة من المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، إرسال المجني عليه يوم الواقعة رسائل يستنجد فيها بشقيقته وزوجته الثانية طالبًا منهم الحضور إلى مسكنه لوجود أسرة زوجته الأولى مع آخرين في شقته، فأرسلت شقيقته لحارس العقار محل سكنه إغاثته، وبعدها تفاجآ عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.

سقوط صيدلي حلوان من شرفة مسكنه

وبعد اطلاع النيابة العامة، على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه ولاء زايد، إلى شقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى ذات الخمس سنوات، قرر بسقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشاهد المشادة التي حدثت بين والده والمتهمين.

كما شهد الطفل نجل المجني عليه، أمام النيابة العامة، أنَّه لم يشاهد أي من المتهمين دفع المتوفي لإسقاطه من الشرفة، وعليه قررت النيابة تسليم الطفل لجدته لأبيه بعد توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.