«حياة كريمة» تعقد حوارا مجتمعيا بكفر الشيخ لمناقشة المرحلة الثانية من المبادرة

عقدت مؤسسة «حياة كريمة»، حوارا مجتمعيا ولقاء جماهيريا حاشدا بقرية شابة، كأولى جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز دسوق؛ للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات، استعدادًا للمرحلة الثانية من حياة كريمة بكفر الشيخ، وذلك مع اقتراب انطلاقه في مراكز دسوق بالمحافظة بداية العام المقبل.

واستهدف الحوار المجتمعي عرض كافة المشاكل الخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات المقدمة وزيادة الكثافة الطلابية، وانقطاع المياه ووجود مصارف مائية تخترق الكتلة السكانية وسوء الخدمات الصحية المقدمة في الوحدات الصحية وتكاد تكون مهجورة وحالة الطرق السيئة.

حياة كريمة تغير وجه الريف بالمحافظة

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ أن حياة كريمة تغير وجه الريف بالمحافظة، وأن المشروعات التي أقيمت في مطوبس شيء مشرف نفتخر به ونستكمل المرحلة الثانية بكل طاقة.

وقال إسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة وكيفية تنفيذ هذه المقترحات ودعمها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، هيام الطباخ منسق مركز دسوق لحياة كريمة، الدكتور محمد رأفت معاون السيد المحافظ لمشروعات حياة كريمة، السيد عبدالستار رئيس مجلس مدينة دسوق، ومتطوعي المؤسسة، والقيادات المعنية بالمركز والقرية والقرى المجاورة وتوابعها، وبحضور ما يزيد على 3000 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة.