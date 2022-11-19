انهيار والدة «صيدلي حلوان» أمام هيئة المحكمة: «عاوزة حق ابني»

انهارت والدة ولاء زايد «صيدلي حلوان»، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، وذلك أثناء ثبوت حضورها أمام هيئة المحكمة قائلة: «أنا عاوزة حق ابني يا سيادة المستشار، فوضت أمري لله».

رئيس المحكمة لوالدة الضحية: «أنا مقدر ظروفك»

ورد المستشار علاء شوقي رئيس الدائرة 29 جنايات القاهرة، عليها قائلًا: «أنا مقدر ظروفك.. لكن احنا مش بننظر قضية قتل».

وذكرت النيابة في بيان لها أنَّ المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

شهادة 8 شهود وإقرارات 6 متهمين

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة 8 شهود، وإقرارات 6 متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.