يبحث عشاق الكرة العربية والعالمية اليوم، عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والأرجنتيني، المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة بالإمارات، حيث تنطلق فعاليات المباراة في تمام 5.30 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 6.30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 7.30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وأعلنت قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، نقل فعاليات المباراة مجانا وعلى الهواء مباشرة، مع تغطية مميزة وفريدة من نوعها.

وفي السطور التالية تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات، وتردد قناة دبي الرياضية التي أعلنت إذاعة المباراة المرتقبة الليلة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات

ويأتي تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معامل الاستقطاب: أفقي – H

.معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة دبي الرياضية Dubai Sports

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12322.

الاستقطاب: عمودي – V.

معدل الترميز: 3000.

وتأتي المباراة في إطار استعداد منتخب التانجو الأرجنتيني، للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر يوم 20 نوفمبر الحالي، واستعدادات منتخب الإمارات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.