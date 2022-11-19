«المركزي للتعبئة والإحصاء»: سكان أفريقيا يمثلون 17.8% من سكان العالم

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022 بياناً صحفياً بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.

وفيما يلى أهم المؤشرات عن قارة إفريقيا :

أولاً: عدد السكان بقارة إفريقيا عام 2022

1. يبلغ عدد سكان قــــــارة إفريقيـــا (1.421) مليار نسمة بما يمثل 17.8% من سكان العالم الذي يبلغ (8) مليــــار نسمة في 17/11/2022

2. من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.752) مليار نسمة عام 2050 بنسبة زيادة سكانية قدرها 1.752مليار نسمة مقارنة بعدد سكان العالم في2022. ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050) .

3. وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.4%) من سكان العالم مقابل 17.8% عام 2022 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.

تحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 219.5 مليون حيث تمثل 15.4% من جملة عدد سكان افريقيا و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.

5. تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 122.1 مليون حيث تمثل 8.6% من جملة عدد سكان افريقيا و 1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

6. تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 104.2 مليون حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان افريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.

7. تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 96.5 مليون حيث تمثل 6.8% من جملة عدد سكان افريقيا و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

8. تحتل جنوب افريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 61.1 مليون حيث تمثل 4.3% من جملة عدد سكان افريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.

ثانياً: أهم المؤشرات الديموجراقية لسكان قارة إفريقيا في 2022

معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية

وفقاً لمعدل المواليد سجلت النيجر والصومال وتشاد وجمهورية وسط افريقيا والسودان وناميبيا المراتب الأولى في معدلات المواليد وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية و بلغ معدل المواليد بهذه الدول (45، 44، 43، 34، 27) مولود لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت النيجر أعلى معدل مواليد بالقارة.

وفقاً لمعدل الوفيات فقد سجلت كل من دولة ( ليسوتو ) بجنوب افريقيا (14 حالة وفاة لكل 1000 من السكان ) بينما تساوت كل من دول (تشاد ) بأفريقيا الوسطى و(الصومال ) بشرق افريقيا و(نيجيريا) بغرب افريقيا في معدل الوفيات حيث بلغت (12 حالة وفاة لكل 1000 من السكان) ، بينما سجلت (تونس ) في شمال افريقيا (8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان) وتمثل هذه الدول المراتب الأولى في معدل الوفيات وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية واظهرت (ليسوتو بجنوب افريقيا) أعلى معدل وفيات بالقارة على الاطلاق.

ووفقاً لمعدل الزيادة الطبيعية سجلت دولة النيجر اعلى معدل زيادة طبيعية حيث بلغت (3.7 لكل 1000 من السكان) بينما تساوت نسب كل من دولتي الصومال والكنغو حيث بلغت (3.2 لكل 1000 من السكان) بينما بلغ معدل كل من السودان وناميبيا ( 2.7 و 1.7 لكل 1000 من السكان ) وتمثل هذه الدول المراتب الأولى في معدلات الزيادة الطبيعية وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وسجلت النيجر أعلى معدل زيادة طبيعية بالقارة.

‌ب. معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة)

وفقاً لمعدل وفيات الأطفال الرضع فقد احتلت سيراليون و جمهورية أفريقيا الوسطي والصومال وليسوتو و السودان أعلى معدلات لوفيات الرضع بأقاليم القارة الإفريقية عام 2022 وبلغ المعدل بهذه الدول (39،68،71،71،75) لكل 1000 مولود حي وتسجل سيراليون أكبر معدل وفيات رضع بالقارة.