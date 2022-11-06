مدير «مثلث ماسبيرو»: نتواصل مع السكان العائدين لتجهيز أوراق استلام وحداتهم

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أنه تم التواصل مع السكان العائدين حاملي عقود الملكية، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها، لاستيفاء الأوراق المطلوبة للعودة وعقود الملكية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، خلال هذه الأيام، ومن ثم استلام الوحدة السكنية البديلة المخصصة لهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يجرى العمل داخل منطقة مثلث ماسبيرو على أعمال التشطيبات النهائية

وأشار مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة العلنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من خلالها سيتم تحديد الأدوار والوحدات السكنية، حيث يجرى العمل داخل منطقة مثلث ماسبيرو على أعمال التشطيبات النهائية والتي تتضمن أعمال تنسيق الموقع والتشجير.

وأوضح «سليم»، أن جميع الوحدات السكنية داخل برجي الإسكان البديل بالمنطقة، كاملة التشطيب والمرافق حيث تم تصميمها على أعلى مستوى من التشطيبات، وجاهزة للسكن حيث لا يحتاج الساكن إلا أن يحضر أثاثه الذي سيعيش عليه.

إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء والمياه

كما أشار مدير تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى أنّ الأوراق المطلوبة للتسكين داخل برجي الإسكان البديل بالمنطقة، تتمثل في إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز الطبيعي، كي تصبح عدادات الوحدة السكنية، باسم الساكن الجديد.

ونوهّ مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بأن الدور الواحد داخل برجي الإسكان البديل يضم نحو 26 وحدة سكنية وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، على أن يتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة، لتتناسب مع عدد الغرف الموجودة داخل الوحدات السكنية.