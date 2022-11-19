أستاذ تمويل واستثمار: مصر كانت الملاذ الآمن للتحاور حول قضية التغير المناخي

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إننا شهدنا الحدث الأبرز في عام 2022، وهو تجمع عالمي على أرض السلام المصرية مدينة شرم الشيخ، فمصر كانت الملاذ الآمن للتحاور في تلك القضية التي تمس المجتمع الدولي بأكمله، لافتًا إلى أن العالم اجتمع على ترتيب الأليات لضمان نجاح المؤتمر سواء من الأجهزة العالمية كالأمم المتحدة أو البنك الدولي أو المؤسسات الدولية، إلى جانب التنسيق مع الدولة المصرية

الدول تحاول دائمًا التهرب من الاتفاقيات الملزمة

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الدولة التي تمول وتدفع مالا أكثر تكون من أصحاب الضرر الأكبر على المجتمع الدولي، كما أن الدول تحاول دائمًا التهرب من الاتفاقيات الملزمة عن طريق عقد الاتفاقيات الاستثمارية البديلة المتمثلة في الالتزام بإقامة بعض المشروعات، وتنفيذ الأُطر التنفيذية مع نظيرتها المتضررة، لكن إلزامها بتحمل دفع تمويل لبعض آليات خفض الانبعاثات الدولية الخاصة بالمصانع أو الشركات يشكل ثقلا كبيرا للغاية على الاتفاقيات.

الاتحاد الأوروبي اتفق على وجود آليتين أمس

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتفق أمس على وجود آليتين، هما تحمل الدول للخسائر بشكل أكبر، والأخر إنشاء صندوق دولي يحافظ على مخرجات المؤتمر التي شهدناها اليوم، متمنيًا أن تكون مخرجات المؤتمر اليوم وفق الرؤية المصرية والدولية، متابعًا أن مصر تبذل جهود كبيرة في التوفيق والتنسيق بين الدول والمجتمعات الدولية.