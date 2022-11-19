أسعار القهوة العالمية تصل لأدنى مستوى لها في 16 شهرا

انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، إلى 1.54 دولارا للرطل، متجهة إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرًا، إذ لا تزال توقعات العرض العالمي مواتية، بينما يُنظر إلى الطلب على الضعف وسط احتمالات الركود، وفق مؤشر البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس».

وقال «رابو بنك» في تقرير له، إنه يتوقع أن ينتقل سوق البن العالمي من عجز صغير في 2022/23 إلى فائض في موسم العام المقبل، مدعوما بهطول الأمطار الكافية في البرازيل، وزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار منذ عام 2020، بينما كان نمو الطلب على ما هو عليه، ومن المتوقع أن تكون ضعيفة.

وظل التدفق الكبير من قهوة أرابيكا، إلى المستودعات المعتمدة من ICE تأثيرًا هبوطيًا.

وأشارت أحدث البيانات، إلى أن مخزون القهوة المعتمد من ICE بلغ 468،291 كيسًا اعتبارًا من 15 نوفمبر، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوى في 23 عامًا عند 382.695 كيسًا في 3 نوفمبر.

أعلى سعر للقهوة 339.86

أدت التعليقات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، إلى توقع التجار استمرار قوة الدولار وزيادة حدة الركود، ومع ذلك، فقد تفوق الريال البرازيلي، على معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار هذا العام، وسعر البن مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقيمة الريال، مع كون البرازيل أكبر منتج للبن في العالم.

ووصلت القهوة، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 170.57 دولار أمريكي للرطل، بنهاية هذا الربع «أكتوبر- ديسمبر 2022».