خبيرة تغذية أمريكية تحذر من عادة سيئة عن شرب القهوة: تضر المعدة والهرمونات

حذرت أوليفيا هادلاند المختصة في شئون التغذية من تناول القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، مؤكدة أنها عادة تضر بالجهاز الهضمي لدى الإنسان، لافتة إلى أن القهوة مشروب ذو طبيعة حمضية، ولا يستحب أن يدخل المعدة وهي ما تزال فارغة في الصباح، وأوصت بتناول طعام مفيد قبل شرب القهوة، مثل الفواكه الغنية بالعناصر المغذية مثل التوت والتفاح أو البيض وغيرها.

عادة مضرة بالجسم

ونقلت «سكاي نيوز» عن منصة «بيين ويل» أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم يلحق ضررا بالمعدة والهرمونات، كما يصيب الإنسان بالتوتر، حيث يحرص البعض على تناول القهوة بعد الاستيقاظ من أجل «المزاج»، ولا يدركوا أن هذه العادة مضرة بالجسم، مؤكدين أن أضرار القهوة لا تقتصر على بعض التوتر فقط، بل قد تمتد إلى ظهور حب الشباب على الوجه، بسبب الاضطراب الذي يلحق بالهرمونات.

نصيحة عند شرب القهوة

ونصحت أوليفيا هادلاند المختصة في شئون التغذية بضرورة تناول المرء فطور دسم قبل شرب القهوة، مفضلة تناول أي شيء، مهما كان صغيرا، قبل شرب الفنجان الصباحي، محذرة في الوقت ذاته من إضافة كمية كبيرة من السكر إليها، حيث تؤدي إلى ارتفاع في الأنسولين، مما قد يزيد من احتمال زيادة الوزن.