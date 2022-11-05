رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

خبيرة تغذية أمريكية تحذر من عادة سيئة عن شرب القهوة: تضر المعدة والهرمونات

كتب:

أحمد حامد دياب
02:44 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
فنجان قهوة

فنجان قهوة

حذرت أوليفيا هادلاند المختصة في شئون التغذية من تناول القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، مؤكدة أنها عادة تضر بالجهاز الهضمي لدى الإنسان، لافتة إلى أن القهوة مشروب ذو طبيعة حمضية، ولا يستحب أن يدخل المعدة وهي ما تزال فارغة في الصباح، وأوصت بتناول طعام مفيد قبل شرب القهوة، مثل الفواكه الغنية بالعناصر المغذية مثل التوت والتفاح أو البيض وغيرها.

عادة مضرة بالجسم

ونقلت «سكاي نيوز» عن منصة «بيين ويل» أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم يلحق ضررا بالمعدة والهرمونات، كما يصيب الإنسان بالتوتر، حيث يحرص البعض على تناول القهوة بعد الاستيقاظ من أجل «المزاج»، ولا يدركوا أن هذه العادة مضرة بالجسم، مؤكدين أن أضرار القهوة لا تقتصر على بعض التوتر فقط، بل قد تمتد إلى ظهور حب الشباب على الوجه، بسبب الاضطراب الذي يلحق بالهرمونات.

نصيحة عند شرب القهوة

ونصحت أوليفيا هادلاند المختصة في شئون التغذية بضرورة تناول المرء فطور دسم قبل شرب القهوة، مفضلة تناول أي شيء، مهما كان صغيرا، قبل شرب الفنجان الصباحي، محذرة في الوقت ذاته من إضافة كمية كبيرة من السكر إليها، حيث تؤدي إلى ارتفاع في الأنسولين، مما قد يزيد من احتمال زيادة الوزن.

اقرأ المزيد:

أعضاء «واما» لـ«أنغام»: غنينا في قهوة وكنا بناخد 100 جنيه في الحفلة (فيديو)

أحمد فتحي: اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل.. وقفت بيها جنب قهوة عشان أبيع

«عمار» طفل «صنايعي رخام» وصاحب قهوة: «بتعاقد مع العمال وبديهم يومية»

قهوة على عجلة متنقلة.. فكرة مبتكرة لشاب أقصري لمواجهة البطالة
بقلم أحمد حامد دياب