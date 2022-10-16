وفرة الإنتاج تهبط بأسعار القهوة بالقرب من أدنى مستوى منذ عام

واصلت العقود الآجلة لقهوة «أرابيكا» خسائرها لتهبط إلى 1.98 دولار للرطل (450 جرامًا تقريبًا) لتقترب من مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، وسط ارتفاع الدولار وتحسن توقعات المحاصيل في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أنباء عن هطول أمطار غزيرة قد تعزز ازدهار محصول البن العام المقبل.

انخفاض مخزونات القهوة لأدنى مستوى

في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات قهوة «أرابيكا» إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 408.419 كيسًا في 13 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى ذلك قال بنك الاستثمار «إيتاو بي بي إيه» إن هناك مخاوف أيضًا بشأن الطلب على البن في أوروبا، أكبر منطقة مستهلكة في العالم ، بسبب الصعوبات الاقتصادية المستمرة، واستمرار التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها على الاقتصاد الأوروبي.

توقعات الأسعار في المستقبل

بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، فمن المتوقع أن يتمّ تداول القهوة عند 2.24 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 2.44 في غضون 12 شهرًا.

تعتبر قهوة «أرابيكا» هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، كما تشكل نحو 75% من الإنتاج العالمي.

ويتم زراعة هذا النوع من القهوة بنسبة كبيرة في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، بينما تمثل كولومبيا المنتج الأكبر لقهوة «روبوستا»، وهو النوع الذي يستحوذ على النسبة المتبقية البالغة 25%، وتمثل فيتنام نحو 15% من الإمداد العالمي، ومن بعدها إندونيسيا.

قائمة المصدرين الرئيسين في العالم

وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين للقهوة كل من: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت ديفوار، وتعتبر «روبوستا» هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، بينما تحظى حبوب «أرابيكا» بشعبية في الولايات المتحدة.