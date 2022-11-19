تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «صيدلي حلوان» لـ18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الـ7 متهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لـ18 ديسمبر لسماع الشهود.

فحص هاتف الزوجة المتهمة الأولى

وخلال فحص النيابة العامة، لهاتف الزوجة المتهمة الأولى، عثرت على رسالة تلقتها من والدتها تطلب منها تصوير المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، أثناء التعدي عليه وإهانته.

محادثة بين أحد المتهمين وآخر لمساعدته

كما عثرت أيضًا على محادثة بين أحد المتهمين وبين متهم آخر على الهاتف المحمول الخاص به، كان يطلب منه الاستعداد لمساعدته إذا حدث شجار مع المتوفى بمسكنه بمنطقة حلوان.

ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص جثمان المجني عليه

وأمرت النيابة العامة، بندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، لبيان حقيقة الشبهة الجنائية المُثارة حول قتله، فضلًا عن ندب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه، لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه.