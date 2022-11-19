السجن المؤبد لسارقي 3 ملايين جنيه من تاجر أجهزة كهربائية بسوهاج

حكمت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد وليد، بالسجن المؤبد، لثلاثة أشخاص لسرقة 3 ملايين جنيه من تاجر أجهزة كهربائية، وإطلاق الأعيرة النارية على سيارته أثناء مروره من أعلى كوبري جرجا العلوي، جنوب سوهاج.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2021، عندما تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من تاجر أجهزة كهربائية، ويقيم دائرة المركز، مفاده أنه حال استقلاله سيارته أعلى كوبري جرجا العلوي، أطلق عليه 4 مجهولين الأعيرة النارية، وكانوا يستقلون سيارة ملاكي دون لوحات معدنية.

وتمكنوا من إيقاف بسيارته بعد أن صوبه عيارا ناريا بأحد إطارات السيارة، واستولوا من داخل السيارة على مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه كان بحوزته، وفروا هاربين.

ضبط ثلاثة متهمين

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن ضبط ثلاثة متهمين لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم استهدافهم وأمكن ضبط الثلاثة متهمين.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بارتكابهم الواقعة، حيث اتفقوا على ارتكاب الواقعة نظرًا لعلم أحد المتهمين بطبيعة عمل المجني عليه وباستلامه مبالغ مالية من المندوبين بصفة مستمرة.

وفي سبيل ذلك استأجر 2 من المتهمين سيارة ملاكي ونزعا لوحتها المعدنية، وبتاريخ الواقعة قاموا جميعًا بتتبع المجني عليه حتى وصوله إلى مدخل الكولا دائرة مركز شرطة أخميم، حيث استلم المجني عليه مع أحد المندوبين مبلغًا ماليًا، ثم توجهوا خلفه مستمرين في تتبعه حتى مقر الواقعة أعلى كوبري جرجا العلوي.

وأرشد أحد المتهمين الثلاثة على مبلغ مالي قدره مليونا جنيه و650 ألف جنيه والسيارة المُستخدمة بالواقعة والسلاح الناري عبارة عن بندقية آلية، حيث أن المبلغ المتبقي بحوزة المتهم الهارب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.