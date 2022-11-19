حالة الطقس غدا في الإسكندرية.. شبورة مائية على الطرق صباحا

تشهد حالة الطقس غدا في الإسكندرية، اعتدالا في الأجواء تزامنا مع انطلاق كأس العالم قطر 2022، الأمر الذي يوحي بفرصة جيدة لخروج المواطنين والاستمتاع بالطقس المميز لمشاهدة افتتاح كأس العالم والمباراة الافتتاحية في ظل غياب الأمطار على المدينة الساحلية بعد انتهاء نوة المكنسة التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا في الإسكندرية، تشهد شبورة مائية على الطرق خلال الفترة الصباحية مع اعتدال في درجات الحرارة ومعدل ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وترتبط حالة الطقس غدا في الإسكندرية، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وهو ما يعني تحسن الطقس مع ارتفاع لدرجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية حيث كانت درجات الحرارة أقل من ذلك.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتشهد حركة ارتفاع الأمواج ما بين خفيف إلى متوسط والتي تبلغ من 1 إلى 1.75 متر، وهو ما يعني هدوء الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية مميز لمتابعة كأس العالم قطر 2022

وتهب حالة الطقس غدا في الإسكندرية، فرصة لجميع أبناء المدينة الساحلية لمتابعة افتتاح كأس العالم قطر 2022 ومشاهدة المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر ونظيره الإكوادوري في الساعة السادسة من مساء غد، إذ أنها فرصة للتجمعات العائلية نظراً لإذاعة المباراة على قناة بي ان سبورت المفتوحة، أو عبر التجمع الخارجي في المقاهي والكافتيريات في ظل طقس مميز غير بارد وتختفي فيه الأمطار.