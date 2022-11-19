4 مشاهد من جلسة محاكمة المتهمين في قضية ولاء زايد صيدلي حلوان

كانت عقارب الساعة تتجه إلى الواحدة والنصف من ظهر اليوم، عندما بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية وفاة ولاء زايد صيدلي حلوان، الذي سقط من أعلى بشقته الكائنة بشارع رايل بمدينة حلوان، والتي تم تأجيلها لجلسة 18 ديسمبر لمناقشة شهود الإثبات وسماع المرافعة، وتستعرض «الوطن» 4 مشاهد من كواليس محاكمة المتهمين في قضية وفاة ولاء زايد صيدلي حلوان داخل مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.

المشهد الأول.. حضور والدة ولاء زايد صيدلي حلوان

على بعد أمتار من مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلست والدة ولاء زايد صيدلي حلوان برفقتها ابنتها وباقي الأسرة، تنتظر انعقاد أولى الجلسات برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، قالت في حديثها لـ«الوطن»: «حق ولاء راجع واثقة في القضاء المصري هيجيبلي حق ابني ان شاء الله».

المشهد الثاني.. أجواء مشتعلة

الجلسة شهدت كواليس مثيرة بين محامي الدفاع عن المُتهمين، حيناها أصر دفاع المُتهمين على ما ورد في شهادة وفاة الضحية في خانة سبب الوفاة، وتقدم الدفاع بعدة طلبات من بينها مُناقشة الطبيبة الشرعية مُعدة تقرير الصفة التشريحية، ومناقشة الشاهدة الرابعة «الزوجة الثانية للضحية» فضلاً عن مُناقشة رئيس مباحث حلوان مُجرى التحريات.

المشهد الثالث.. المدعي بالحق المدني يطالب بـ500 ألف جنيه وواحد

وخلال استماع المرافعة طلب المُدعي بالحق المدني في قضية ولاء زايد، صيدلي حلوان، تعديل الادعاء ليكون 500 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع طلب ضم ملف إجراءات الطب الشرعي بالقضية وإحالته إلى لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي، وتعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، مشددًا على أن الجريمة بدأت بتدبير أيادٍ خائنة دبرت للجريمة، وشدد على أن الزوجة المتهمة خالفت مبدأ الاطمئنان الواجب توافره في علاقة الأزواج مع بعضهم البعض.

المشهد الرابع.. اعتراض مُمثل النيابة

وخلال مناقشة الدفاع عن المُتهمين اعترض مُمثل النيابة على قول ورد في حديث المدعي بالحق المدني حينما قال تعبير "سلق القضية"، وطلب مُمثل النيابة إثباتها في محضر الجلسة، ليرد المُدعي بالحق المدني بالقول إنه يُقدر النيابة ودورها.