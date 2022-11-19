بطلة الفيلم اللبناني بركة العروس: سعيدة بالتواجد في «القاهرة السينمائي» لأول مرة

عبرت الفنانة اللبنانية أمية ملاعب، عن سعادتها للمشاركة لأول مرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44، وتأكيدها أن الأجواء التي عاشتها منذ وصولها أمس، ومشاهدتها الفيلم السوداني السد، أمر مذهل.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تواجدها اليوم على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمشاركة الجمهور والفنانين العرض العالمي الأول لفيلم بركة العروس، الذي تقود بطولته بصحبة الفنانة الكبيرة كارول عبود.

وأوضحت أنها تجسد دور ابنة كارول عبود، اللتان تعانيان من أمر ما، مشيرة إلى أن كواليس العمل مليئة بالحب والتفاهم.

وتدور أحداث الفيلم اللبناني بركة العروس، الذي ينافس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، من إخراج باسم بريش، حول امرأة عاشت لسنوات، وهي تحمي استقلالها وحريتها، وتعاني مع ابنتها التي تعود إليها مطلقة مهزومة.