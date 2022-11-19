أخبار روسيا وأوكرانيا.. مسؤول: زيلينسكي ليس لديه أي نية لإجراء محادثات مع موسكو

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يوم السبت إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس لديه أي نية لإجراء محادثات مع روسيا ، لأنه لا معنى له دون الاعتراف بحقيقة تفكك أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف عبر صفحته على موقع تليجرام يقول «لا يريد زيلينسكي أي مفاوضات لأسباب أنانية واضحة تماما، علاوة على ذلك، فإن المفاوضات تشكل خطورة كبيرة عليه»، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا وفقا لوكالة تاس الروسية.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف «بعد كل شيء، ما لم يعترف بحقائق تفكك أوكرانيا، فليس من المنطقي الجلوس على طاولة المفاوضات».

فى السياق، أكد ميدفيديف أن الغرب لا يريد قطع العلاقات مع روسيا تمامًا، لذلك حثوا كييف على إجراء محادثات مع موسكو، قائلا «إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير راغبين في الانفصال في نهاية المطاف عن روسيا ومن هنا جاءت المحاولات المتكررة بشكل متزايد لتقييد كييف والتحدث عن المنطق، ودفعها إلى الدخول في مفاوضات».

وأشار ميدفيديف إلى أن الجميع مرهقون من نظام كييف ولم يقبل أحد محاولات أوكرانيا الخرقاء لتحميل روسيا المسؤولية عن حادث الصاروخ في بولندا.

أزمة روسيا وبولندا

فى السياق،قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار وارسو حرمان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مشاركته في اجتماع للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة لودز البولندية يومي 1 و 2 ديسمبر ، غير مسبوق واستفزازي ويتعارض مع مكانة رئيس المنظمة.

وقالت إنه في أعقاب قرار وارسو ، سيرأس الممثل الدائم لروسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش الوفد الروسي في الاجتماع الوزاري للمنظمة.