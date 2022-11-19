159 فرصة عمل للشباب في عدة محافظات.. رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 159 فرصة عمل «فني» في عدة شركات ومصانع بمحافظات مختلفة بينها الشرقية والغربية والقليوبية، برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه، بمؤهلات متوسطة أو بدون مؤهل.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» قائمة 159 وظيفة «فني» في مختلف الشركات والمصانع، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

6 فنيين لشركة دواجن

أعلنت شركة دواجن الوادي بالمنطقة الصناعية الخامسة بالمنوفية، ورقمها التأميني 1859671، عن توافر فرص عمل لـ 6 فنيين بينهم 2 فني كهرباء، و2 فني سباك، و2 فني ميكانيكا سيارات، على أن يتم التقديم من خلال عبد الستار جمال المدير المسؤول من خلال الرقم 01092407140.

10 وظائف في شركة صناعات غذائية

وكشفت شركة البروچ للصناعات الغذائية، والتي تقع في المنطقة 6a في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ورقمها التأميني 2831189، عن حاجتها لـ 10 فني تشغيل، حيث يتم تلقي طلبات التقديم من خلال هبة محمود المدير المسؤول، والتي أوضحت أنّ الشروط تتمثل في حصول الفني على مؤهل متوسط، وأن يتراوح سنه بين 32 إلى 40 سنة، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة، مع توفير المواصلات.

8 فنيين لشركة مصر كافيه

ويتوافر 8 وظائف فني في شركة مصر كافيه، والتي تقع في 6 أ القطعة 100/99 بالمنطقة الصناعية الثالثة، في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ورقمها التأميني 2380468، حيث تحتاج إلى 6 فني، و2 فني صيانة ميكانيكية، على أن يتم التقدم بالأوراق إلى ياسمين محرم المدير المسؤول، بينما تتمثل شروط القبول في الحصول على مؤهل متوسط، وسن يتراوح بين 22 وحتى 30 سنة، برواتب تتراوح بين 2400 وحتى 4 آلاف جنيهاً فضلاً عن توفير مواصلات.

30 فنيا في شركة لإنتاج السيراميك

وأوضحت الشركة الماسية لـ«إنتاج السيراميك» في a40 بالمنطقة الصناعية الرابعة بالعاشر من رمضان، ورقمها التأميني 2326660، عن حاجتها إلى:

10 فني إنتاج

10 فني صيانة

10 فني كهرباء

على أن يتم التقديم من خلال المدير المسؤول سامح فؤاد من خلال الرقم 46237801، بشرط الحصول على مؤهل متوسط او إعدادية أو بدون، والسن من 19 وحتى 40 سنة، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

توافر 41 فرصة عمل بالعاشر من رمضان

وبيّنت لينك مصر انترناشيونال والتي تقع في B4 القطعة 30 بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ورقمها التأميني 1729387، عن احتياجها لـ :

6 فني لحام

8 فني دهان

7 فني نتاية

8 فني مقص

4 فني صيانة كهرباء

4 فني صيانة ميكانيكا

4 فني سلامة وصحة

على أن يتم التقديم لدى مينا المدير المسؤول لمن تتوافر فيهم شروط الحصول على مؤهل فوق متوسط أو متوسط، وتتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 35 سنة، بمرتبات تتراوح بين 3500 وحتى 4500 جنيه.

16 فرصة عمل في العربية جروب

وتتوافر 16 فرصة عمل «فني» في العربية جروب للصناعة والتجارة، بالعاشر من رمضان ورقمها التأميني 00343243 بمرتبات تبدأ من 2700 وحتى 8 آلاف جنيهاً، على أن يتم التقديم لدى باسم عبد اللطيف المدير المسؤول وهي:

5 فني صيانة أجهزة منزلية.

2 فني تخريم.

2 فنيpvc.

2 فني لزق شريط.

2 فني تجميع أثاث.

فني تركيبات.2

1 فني كهرباء كنترول.

وتتمثل الشروط في الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 22 وحتى 44 سنة.

2 فني كهرباء في دلتا مصر

وأعلنت دلتا مصر للصباغة والتي تقع على طريق بشبيشي بمحافظة الغربية، ورقمها التأميني 2904938، عن حاجتها إلى 2 فني كهرباء حاصلين على مؤهل متوسط، وسنهما يزيد على 25 سنة، على أن يتم التقديم بالأوراق إلى وجدي عبد الحميد المدير المسؤول، من خلال الرقم التالي 01005564833.

3 فني تشغيل ماكينة

وفي سمنود بمحافظة الغربية، أعلنت شركة محمود علي محمود للملابس الجاهزة ورقمها التأميني 3299496، عن حاجتها إلى 3 فني تشغيل ماكينة، لا يشترط حصولهم على مؤهل وتتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 25 سنة، براتب 2400 جنيهاً، على أن يتم التقدم بالطلبات إلى علي محمود المدير المسؤول من خلال الرقم التالي 01014217704.

مطلوب 3 فني لحام وتشطيب

وتتيح الشركة الهندسية لصناعة الأثاث بسمنود في محافظة الغربية، ورقمها التأميني 2461980، فرص عمل لـ 3 أشخاص 2 فني لحام، وآخر تشطيب بمؤهل متوسط أو بدون، على أن يتم التقديم من خلال نصر المدير المسؤول وتحديد الراتب أثناء المقابلة، ويمكن التواصل من خلال الرقم 01032204111.

مطلوب 35 فني سنجر

وذكرت الشركة الثلاثية لصناعة الملابس، ومقرها 1 شارع مسجد الرحمة أرض الجنينة بمحافظة القليوبية، ورقمها التأميني 3088607، عن حاجتها إلى 35 فني سنجر بمؤهل أو بدون بأعمار تبدأ من 20 سنة لديهم خبرة 3 سنوات، براتب 2400 جنيهاً، ويتم التقديم من خلال الإتصال بالمدير المسؤول محمد مصطفى على رقم 0121755805.