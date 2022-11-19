كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، أسعار تذاكر كأس العالم 2022 وإمكانية حجزها إلكترونيًا، وتلك الأسعار تتضمَّن الضرائب المفروضة، وهي مخصصة للبالغين وللأطفال، أيا كان عمرهم.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي أسعار تذاكر كأس العالم 2022 وفق الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار تذاكر كأس العالم 2022

ووفق المعلن من الاتحاد فإن أسعار تذاكر كأس العالم مقسمة إلى 4 فئات، تختلف قيمتها حسب المباراة، وهي كالآتي:

إرشادات الحصول على تذاكر كأس العالم

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن تذاكر المباراة الواحدة متاحة في الفئات 1 و2 و3 و4، مع العلم أن الفئة 4 متاحة فقط للمقيمين في قطر عبر الإنترنت كذلك في فئة تذاكر الرؤية المحجوبة جزئيا وفئة تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولحجز تذاكر الفئة الرابعة يجب على كل مقدمي طلب الحصول على التذكرة تقديم عناوين إقامتهم في قطر، بالإضافة إلى أرقام بطاقاتهم الشخصية القطرية.

أسعار تذاكر الطيران لمشاهدة كأس العالم 2022

وجاءت أسعار تذاكر طيران كأس العالم في قطر في شركة مصر للطيران، من مصر لقطر وجاءت كالآتي:

تتراوح الأسعار في شركة مصر للطيران من مطار القاهرة بين 12.103 إلى 12.115 جنيها ذهاب وعودة.

وسعر التذكرة من مطار شرم الشيخ فتتراوح الأسعار بين 15.202 إلى 15.190 جنيها ذهاب وعودة.

وتتراوح الأسعار في مطار الأقصر بين 15.722 إلى 16.174 جنيها ذهاب وعودة.

وتباين سعر تذاكر في مطار الغردقة بين 15.039 إلى 15.153 جنيها ذهاب وعودة.