القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا.. على القمر الصناعي نايل سات

ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل» عن القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا، بعد إعلان شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية سيتم بث مباريات المنتخبات العربية بدون تشفير عبر قناة الكأس القطرية، فضلا عن قنوات تركية والتي تعرض المباريات بدون تشفير.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا

وفيما يلي، نعرض تردد القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا وفق المعلن، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة الكأس القطرية

ويمكن ضبط تردد قناة الكأس القطرية على التلفاز من خلال ضبط المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sports المفتوحة

ويمكن متابعة قناة بين سبورتس المفتوحة من المباريات التي تنطلق بدون تشفير، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة IRIB HD Iran

ومن القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم على القمر الصناعي التركي، يمكن متابعة القناة IRIB HD Iran التركية لنقل مباريات كأس العالم، عبر ضبط المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: التركي.

التردد: 11881.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ¾

من المقرر أن يتم نقل المباراة الافتتاحية وعدد من مباريات المنتخبات العربية، و4 مباريات بدور الـ 16، ومباراتين بدور ربع النهائي، ومباراتَي دور نصف النهائي، إضافة للمباراة النهائية بشكل مجاني عبر قنوات بين سبورتس والكأس القطرية.