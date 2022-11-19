«تعليم القاهرة» تحذر من عمل الأخصائي الاجتماعي في وظائف إدارية

قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لوحظ أثناء الزيارات والمتابعات الميدانية للعديد من المدارس، كثرة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بدواوين الإدارات التعليمية وقيامهم بوظائف إدارية بأقسام مختلفة، مشددة على ضرورة الالتزام بالوظيفة المسكن عليها طبقاً لقانون الكادر 155 لسنة 2007، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة القرار الوزاري رقم 202.

دور الأخصائي الاجتماعي

وفسرت المديرية في خطاب موجه للإدارات التعليمية، بأن ذلك نظراً لأهمية دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة وتأثيره البالغ في العملية التعليمية والأعباء الجسيمة المكلف بها الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة من خدمات فردية وخدمة جماعات النشاط المدرسي وخدمات تنظيف المجتمع المدرسي، ومجلس الأمناء والجمعيات التعاونية والاتحادات الطلابية ومجلس الرواد والجمعية العمومية للمعلمين ومجلس إدارة المدرسة.

وأكدت أنه مع ضرورة الاهتمام والتركيز على أن يقوم الأخصائي الاجتماعي بدوره في دراسة الظواهر المجتمعية مثل العنف والتأخر الدراسي والتنمر والتدخين والشائعات والاستخدام الخاطئ للإنترنت وحرصاً على الصالح العام للطلاب وعلى سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

لا يتم الموافقة على ندب أو نقل إلا في حالة وجود زيادة

ونوهت «التعليم» أنه بناء على القرار الوزاري رقم 202 الخاص بتوزيع أعضاء هيئة التعليم بالمدارس والإدارات التعليمية، الذي ينص على أنه لا يتم الموافقة على ندب أو نقل أي من شاغلي وظائف التعليم إلا في حالة وجود زيادة نظراً لأن التربية الاجتماعية بيها عجز صارخ بجميع الإدارات التعليمية فضلاً عن اجتيازه اختبارات الكادر ومسكنين على وظيفة أخصائي اجتماعي ويحصلون بموجبه على بدل اعتماد بدل معلم.