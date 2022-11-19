وظائف شيفات بالمحافظات ​برواتب تصل لـ 4 آلاف جنيه.. الأماكن والشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عدة وظائف للشباب الذين يعملون في مجال الطهي؛ وذلك من عمر 20 عاما، ما بين شيف سخن شيف بارد وشيف أول وشيف ثان، وذلك بعدة محافظات للمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا وبخبرة تبدأ من عامين ورواتب تصل لـ 4 آلاف جنيه تزداد مع وجود خبرة.

وأوضحت أن الوظائف توفر تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية للعاملين، وأن التقديم للوظائف سيكون بمقر وزارة القوى العاملة.

وظائف خالية للشيفات بمرسى علم

- طلب شيفات بمؤهل عال ومتوسط سن من 20 حتى 35 عاما مع وجود تأمينات اجتماعية مع وجود خبرة عامين براتب يبدأ من 2400 جنيه بأحد فنادق مدينة مرسى علم بالقرب من المطار، بمحافظة البحر الأحمر.

خبرة تبدأ من عامين

- شيفات بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر السن من 20 حتى 30 عاما مع خبرة من 2 حتى 5 سنوات برواتب 4 آلاف جنيه.

طلب شيفات بالقصير

- طلب شيفات سخن سن من 20 حتى 35 عاما ووجود تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية وخبرة 5 سنوات برواتب تبدأ من 4 آلاف جنية بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

- طباخ بارد ومشرف تجهيز براتب يبدأ من 3000 جنيه بأحد فنادق محافظة البحر الأحمر بطريق القصير مرسى علم مع وجود تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية.

تأمينات اجتماعية

- 5 شيفات بأحد فنادق جنوب مدينة مرسى علم براتب يبدأ من 3500 جنيه مع وجود تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية بخبرة من 2 حتى 5 سنوات مؤهلات عليا ومتوسطة.

شيفات بارد وسخن بالغربية والشرقية

- طلب شيفات بارد وسخن بمحافظة الغربية براتب يبدأ من 2400 جنيه بتأمينات اجتماعية وصحية.

- طلب 6 شيفات سخن بمحافظة الشرقية مع تخصيص بدل سكن للمغتربين من سن يبدأ بـ22 عاما ويحدد الراتب وفقا للخبرة.