تحرير 7 محاضر وضبط 178 كيلو لحوم مجهولة المصدر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية «إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية»، بالاشتراك مع الجهات المعنية «مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقية»، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

تحرير 7 محاضر مخالفة وضبط 178 كجم لحوم مجهولة المصدر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضبط 178 كجم لحوم مخالفة ما بين 15 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و90 كجم مفروم دجاج و60 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر و13 كجم لحوم مفرومة بدون بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدميً.