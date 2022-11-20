660 فرصة عمل في المحافظات للجنسين.. رواتب تبدأ من 2400 جنيه

أتاحت وزارة القوى العاملة، 660 وظيفة لكلا الجنسين من مختلف الأعمار، والمؤهلات، وذلك في العديد من المصانع والشركات بمختلف المجالات، في عدة محافظات، أبرزها القاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية والقليوبية.

تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الوظائف المتاحة، والرواتب، وطرق التقديم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

185 فرصة عمل بمصنع ملابس

أعلن مصنع سولانج للملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية الثالثة، القطعة رقم 160، عن توافر 185 فرصة عمل لكلا الجنسي من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للأعمار بين 20 وحتى 40 سنة، يتم التقديم لها لدى محمد مسعد المدير المسؤول وهي:

50 عامل تشطيب من الجنسين.

20 عامل كنترول من الجنسين.

100 عامل حياكة.

15 عامل جودة.

33 فرصة عمل بالصناعات الغذائية

وفي البروچ للصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، تتوافر 33 فرصة عمل لحملة المؤهلات المتوسطة من سن 32 وحتى 40 سنة، يتم تحديد رواتبهم حسب المقابلات مع هبة محمود المدير المسؤول مع توفير المواصلات، وذلك لـ:

25 عامل إنتاج.

8 عمال.

50 فرصة عمل بشركة طبية

وأعلنت شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية بمنطقة العاشر من رمضان، عن توافر 50 فرصة عمل لكلا الجنسين من حملة المؤهلات المتوسطة براتب 2880 جنيهاً، مع توفير المواصلات يتم التقديم لها أمام ماجدة محمد المدير المسؤول، وهي:

30 عامل إنتاج.

20 عامل خدمات من الجنسين.

20 فرصة عمل في السيراميك

وفي الشركة الماسية لإنتاج السيراميك بالعاشر من رمضان، تتوفر 20 وظيفة "عامل إنتاج" لحملة المؤهل المتوسط للأعمار بين 19 وحتى 40 سنة، على أن يتم تقديم الأوراق إلى سامح فؤاد المدير المسؤول والإتصال به من خلال الرقم 46237801.

4 وظائف بشركة انترناشيونال

وتطلب شركة لينك مصر انترناشيونال بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، 4 عمال نظافة وبوفيه، من حملة المؤهل المتوسط، لسن 18 إلى 35 سنة، براتب يبدأ من 3500 وحتى 4500 جنيهاً.

19 فرصة عمل في الصناعة

وأعلنت شركة العربية جروب للصناعة والتجارة بمنطقة العاشر من رمضان، عن حاجتها لشغل 19 وظيفة، براتب يبدأ من 2700 جنيهاً، للسن من 22 وحتى 40 سنة، والوظائف هي:

15 عامل مخازن.

4 عامل خدمات نظافة.

9 فرص عمل بمصنع ملابس

وتحتاج شركة إيناس السعيد حبيش للملابس بسمنود في محافظة الغربية، إلى 9 عمال لا يشترط حصولهم على مؤهل، ويتم تحديد رواتبهم حسب المقابلة، ويتم تقديم أوراقهم إلى أحمد الصفتي المدير المسؤول من خلال الرقم 01032355496 في الوظائف الآتية:

3 عامل أرضية.

3 عامل نظافة.

3 عامل خدمات معاونة.

45 فرصة عمل في الصباغة

وذكرت شركة دلتا مصر مصر للصباغة الواقعة على طريق بشبيشي بمحافظة الغربية، حاجتها إلى 45 عامل وعاملة في مختلف التخصصات، من حملة المؤهل المتوسط بمختلف الأعمار، على أن يتم التقديم لدى وجدي عبد الحميد المدير المسؤول في الوظائف الآتية:

10 عامل لف يتم تحديد رواتبهم حسب الخبرة

10 عاملة أوفر براتب 2600 جنيهاً لكلا الجنسين.

10 عاملة أورليه براتب 2600 جنيهاً.

10 عاملة أرضية براتب 2600 جنيهاً.

5 عمال خدمات يتم تحديد رواتبهم حسب المقابلة.

10 فرص عمل في مصنع ملابس

وفي مصنع سنترا للملابس الطبية بمنطقة قطور المحطة في محافظة الغربية، أعلن وسيم محمد سويلم المدير المسؤول عن توفير 10 فرص عمل "عامل عادي" لكلا الجنسين للسن يتراوح بين 18 وحتى 45 جنيهاً، يتم تحديد رواتبهم خلال المقابلة، كما يتم التقديم لها من خلال الرقم التالي 0155249313.

25 فرصة عمل في الدقهلية

وتوفر الجمعية منصور للمستلزمات الغذائية بالمنطقة الصناعية المرحلة الثانية الدقهلية، 25 فرصة عمل، لحملة المؤهلات المتوسطة ودون مؤهل، للأعمار تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، يتم تحديد رواتبهم خلال المقابلة مع محمود سلامة المدير المسؤول، من خلال الرقم التالي 01288378004، في الوظائف التالية:

5 عامل مخازن بدون مؤهل.

20 عامل عادي مؤهل متوسط.

10 فرص عمل في الاستثمارات

وذكر محمد محمود المدير المسؤول لشركة أتميدة للاستثمارات والتنمية بمحافظة الدقهلية، عن حاجتها لـ 10 عمال إنتاج من حملة المؤهل المتوسط، بأعمار تتراوح بين 25 وحتى 40 سنة، يتم تحديد رواتبهم خلال المقابلة، أو الإتصال على 01200633808.

مطلوب 25 عامل في القليوبية

وكشف شركة الرواد للصناعات الغذائية الواقعة بكفر سعد بحيري شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عن حاجتها إلى 25 عامل إنتاج بمؤهل أو بدون في عمر 18 وحتى 42 سنة، براتب 2400 جنيهاً، يتم التقديم لها لدى محمد صلاح المدير المسؤول من خلال الرقم 01011852035.

200 فرصة عمل بالقليوبية

وتوفر الاقتصادية للصناعات الغذائية "كمارا" بمنطقة قرنفيل على طريق المصنع الحربي القناطر الحربية بمحافظة القليوبية، 200 فرصة عمل، لا يشترط فيها المؤهل، بأعمار تتراوح بين 19 وحتى 35 سنة، يتم تحديد رواتبها حسب المقابلة، ويتم التقديم من خلال محمود أحمد المدير المسؤول من خلال الرقم 01026086801 في الوظائف التالية:

150 عامل عادي.

50 عامل خدمات.

20 فرصة عمل بالقليوبية

وتوفر شركة كواليتي تكستايل تكنولوجي في قها بجوار الكنيسة بشارع بهلول بمحافظة القليوبية، 20 وظيفة عامل ماكينة، من حملة المؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل، على أن يكون لديه خبرة 5 سنوات، يتم تحديد رواتبهم خلال المقابلة.

5 فرص عمل بالقاهرة

ويحتاج مصنع فوي تل لتصنيع الخزائن الحديدية والأثاث المعدني، بشارع بهاء الدين بمنطقة الدراسة بحي الجمالية بمحافظة القاهرة، 5 عمال لحام وحداد بمؤهل أو بدون يتم تحديد رواتبهم حسب المقابلة، أو من خلال الإتصال بمحمد يوسف المدير المسؤول على الرقم 01001539283.