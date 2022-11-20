«تعليم ملوي» بالمنيا تطلق مبادرة لتركيب فلاتر مياه في المدارس

أطلقت إدارة ملوي التعليمية بمحافظة المنيا، مبادرة بعنوان «مياة نقية» لتركيب فلاتر تنقية المياه داخل عدد من المدارس، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين.

مبادرة مياه نقية

وأكد الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة ملوي التعليمية، في بيان، أن مبادرة «مياه نقية» تم إطلاقها بعد إجراء جولات لمتابعة عدد من المدارس، حيث تبين وجود بعضها في مناطق تنقية المياه بها ضعيفة، وخوفا وحرصا على صحة الطلاب تم إطلاق المبادرة، بحيث تقوم المدارس بتركيب فلاتر تنقية للمياه.

وأعلنت مدرسة إتقا الابتدائية غرب مركز ملوي، عن تفعيل المبادرة، حيث تم تركيب محطة تنقية المياه بالجهود الذاتية، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالقرية.

ووجه مدير عام الإدارة التعليمية بملوي الشكر للجمعية الأهلية التي ساهمت في تركيب هذه المحطة، مطالبا جميع مدارس الإدارة بالسير على خطى المدرسة لنشر المشاركه الفعالة والإيجابية مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالقرى والمدينة.

جولات مكثفة بالمدارس

وأجرى مدير عام إدارة مركز ملوي التعليمية، يرافقه إمام ذكي، مدير التعليم الإعدادي، وعبد الباقي إبراهيم، مدير المتابعة، جولة تفقدية بالمدرسة الرسمية لغات بملوي، وتابع انتظام الحصص ومر على الفصول واطمئن على الطلاب، مؤكدًا على ضرورة توفير الراحة والهدوء، والتزام كافة المشاركين في العملية التعليمية بالدقة في العمل والاجتهاد.

كما شدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي.