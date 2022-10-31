زيارة وفد رهباني من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لدير البتول في ملوي

أجرى وفد من الرهبان والراهبات، تابع للكنيسة الروسية الأرثوذكسية زيارة لدير البتول العامر للراهبات دير أبو حنس ملوي، وذلك وفقًا لما أعلنته مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس.

واستقبل الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي ورئيس دير البتول للراهبات، ومعه الراهبة الأم هيلبيس، مدبرة الدير، الوفد الرهباني الروسي والذي ضم الأسقف شيجانسكي ليونتي أسقف سيزرانسكي رئيس الوفد، وتاماف يوليانا (كاليدا) نائبة رئيس الوفد، و9 رئيسات أديرة وراهبة واحدة، وأربع تلميذات رهبنة، وكان برفقتهم الأم الفاضلة تاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، والأب القمص بيمن الأنبا بولا، ودكتور أنطون ميلاد مترجمًا.

رئيس الدير يصطحب الوفد الرهباني في جولة

واصطحب الأنبا ديمتريوس الوفد الروسي في جولة لزيارة الدير شملت زيارة كنيسة القديس قلته الطبيب الأثرية، رؤية المشغل بالدير وبعض الأماكن الأخرى بالدير.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الدير الكتب وهدايا تذكارية للوفد، كما اشترك الوفد في مائدة الأغابي، ويذكر أنها كانت زيارة مفرحة للجميع.

زيارات رهبانية متبادلة بين الكنيستين

وجرى تنظيم عدة زيارات رهبانية متبادلة بين الكنيستنين القبطية والروسية، وكان من ضمنها زيارة الأنبا ديمتريوس، رئيس دير البتول، ومعه الراهبة هيلبيس مدبرة الدير.

يُذكر أنَّ الوفد الرهباني الروسي زار عدد من الأديرة القبطية خلال الفترة الماضية، حيث قام بزيارة دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، دير الأنبا صرابامون بأسيوط، دير الأنبا بيجول والأنبا بشاي بالجبل الغربي بسوهاج، دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ودير الأم سارة بالمنيا، وذلك في إطار التعاون وتطور العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.