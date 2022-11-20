«البرجاية» ملكة البطاطس في مصر.. «صفية» أشهر الأنواع والكيلو بـ6 جنيهات

تعد «البرجاية» أولى قرى مصر إنتاجا لمحصول البطاطس بلا منازع، حيث بدأت قبل أسبوع عمليات الحصاد في حقول القرية التي تقع على بعد 5 كيلو مترات شمال مدينة المنيا، وتحديدا على طريق «مصر- أسوان» الزراعي، وتعتبر «صفية» أشهر أنواع البطاطس التي تنتجها القرية يليها «الكارا» و«البرن».

انخفاض أسعار البطاطس مع بدء الحصاد

وقال سراج الدين عطية، صاحب شونة بطاطس في قرية البرجاية، إن محافظة المنيا هي الأولي في إنتاج البطاطس على مستوى الجمهورية، حيث تمتاز بمناخ يتناسب مع زراعة هذا المحصول، كما أن مزارعيها لديهم خبرة كبيرة في زراعة هذا الأمر تمتد لمئات السنين.

وذكر «عطية»، أن البرجاية تتصدر قرى المحافظة في زراعة البطاطس، وتبدأ علميات الحصاد في منتصف شهر نوفمبر من كل عام وتستمر حتى منتصف ديسمبر، وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد بين 7 و10 أطنان، لافتا إلى أن محصول هذا العام حقق مكاسب مرضية للمزارعين، حيث تراوح سعر الكيلو للبشائر نحو 7 جنيهات، ومع ارتفاع عمليات الحصاد ستنخفض الأسعار تدريجيا لتتراوح بين 5 و6 جنيهات حسب الصنف والجودة.

زراعة مساحات شاسعة من أراضي البرجاية بالبطاطس

وقال حسام بشر، أحد أكبر مزارعي البطاطس في محافظة المنيا، إن القري التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية تزرع مساحات شاسعة من البطاطس معشوقة الجميع، والتي تعتبر أيضًا الغذاء الأساسي للغني والفقير، مشيرا إلى أن «صفية» هي أشهر الأصناف المنزرعة في قرية البرجاية.

وقال «بشر»، إن القرية حققت إنتاجية وفيرة من المحصول هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وجاءت المكاسب مرضية لمعظم المزارعين مقارنة بالعام الماضي، منوها إلى أن محافظة المنيا تزود جميع محافظات الجمهورية بمحصول البطاطس، فهي الأولى في الإنتاج على مستوى الجمهورية، وهناك نحو 7 أصناف من البطاطس يتم زراعتها في قرية البرجاية التي تضم العديد من الشواني لاستقبال المحصول من المزارعين بالقرية والقرى المجاورة، كما أن موسم حصاد البطاطس ينتظره الجميع من العام للعام حيث يتيح الكثير من فرص العمل للشباب.