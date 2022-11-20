رئيس مؤتمر المناخ COP 27: النتائج النهائية شهادة على إرادتنا الجماعية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، إن مدينة شرم الشيخ على مدار أسبوعين حظيت بشرف احتضان آلاف المشاركين من مختلف بقاع العالم، رؤساء الدول والحكومات وأعضاء الوفود ممثلون للمجتمع المدني والشباب وغيرهم من الفاعلين الذين حضروا هنا بهدف واحد وحيد وهو الارتقاء بالاستجابة العالمية للتهديد الوجودي الأكبر في حياتنا وهو التغير المناخي.

نتائج مؤتمر المناخ

وأضاف سامح شكري، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن نتائج مؤتمر المناخ، شهادة على إرادتنا الجماعية قائلًا: «نحن أسرة للأمم قد صرحنا بصوتنا برسالة واضحة ترن عبر العالم بأنه هنا في هذه القاعة قد شهدنا أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم واختلاف الرؤى والطموح ومستويات التخوف والشواغل فقد بقينا ملتزمين بمعركتنا ضد تغير المناخ بفعل الدبلوماسية متعددة الأطراف».

جدول الأعمال العالمي

وتابع شكري: «هناك من قال من المشككين والمتشائمين إن الإرادة قد تنقصنا على مستوى جدول الأعمال العالمي لكننا استطعنا الارتقاء بجهودنا ومسؤوليتنا من أجل الاستجابة لتوقعات العالمية من حيث اتخاذ القرار السياسي».