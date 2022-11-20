المشاركون في مؤتمر المناخ يوافقون على إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار»

وافق المشاركون في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وذلك وفقا للبيان الختامي للقمة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وكان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، قال إن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ والتداول حول كيفية الوفاء بأجندة المناخ والالتزامات الخاصة بالتنفيذ، وتم التشديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من التنفيذ والوفاء والوصول لنتائج ملموسة.