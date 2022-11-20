رئيس مؤتمر المناخ COP 27 يعلن إرساء صندوق مخصص للخسائر والأضرار: وفينا بالعهد

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ 27، إن المهمة لم تكن هينة فقد عملنا على مدار الساعة ليال وأيام طوال ولكن جاهدنا من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى الذي انخرطنا فيه وأردنا تحقيقه، وفي نهاية المطاف لقد استطعنا تحقيق المنجزات، وتمكنا من مواصلة شق الطريق من أجل الاستجابة من معاناة الملايين من الأشخاص، أطفال ونساء ورجال يعانون الأمرّين من تداعيات تغير المناخ في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، هنا في مصر وكل أنحاء العالم.

الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، «لقد استمعنا إلى دعوات مرتبطة إلى خيبات الأمل واليأس في باكستان وغيرها من الأماكن، فباكستان يواجه تحديات كبرى مرتبطة بالفيضانات، وها هو المستقبل أمامنا ونريد أن نصل فيه إلى مستهدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود درجة ونصف الدرجة».

تغيير المستقبل

وتابع: «هذا المستقبل الذي قد يلوح قاتما في الأفق، نريد أن نغير ملامحه، واستمعنا إلى أصواتكم من غانا إلى العالم وها نحن وفينا بالعهد وقد عملنا على الإعلان عن إرساء صندوق مخصص للخسائر والأضرار ونفخر بذلك ».