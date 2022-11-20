سيمون ستيل في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: نتائج COP27 تاريخية وتدعو للفخر

قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي السادس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو الأمم المتحدة لتغير المناخ إن الأمور في COP27 لم تكن سهلة أبدا، لكن النتائج التي تم التوصل إليها تاريخية وتدعو للفخر، مشيرًا إلى أنها جاءت في صالح الفئات الهشة.

ووجه «ستيل»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، الشكر للسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، وفريق عمله على مستوى الرئاسة، قائلا: «كلي فخر واعتزاز بالتزامكم ومثابراتكم في عملكم في الخطوط الأمامية من أجل تلك القضية السامية، وأود للجميع أن يقر بجهود الأمانة على ما بذلته من أعمال جليلة».

معالم الطريق في تمويل المناخ

وتابع: «لقد وضعنا معالم الطريق إلى الأمام فيما يهم تمويل الأضرار والخسائر، وتحاورنا حول كيفية التصدي لتداعيات التغير المناخي على المجتمعات بما يؤثر على مصادر رزقها وسبل عيشها، لذلك ففي مؤتمر الأطراف الـ 27 قد أرسينا الصندوق الذي سيؤسس ركيزة أساسية في قدرتنا على التصدي للأضرار والخسائر المترتبة بتغير المناخ».

وواصل: «تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أبريل الماضي الذي جرى إقراره والاتفاق عليه من قبل العلماء الدوليين يخبرنا بأن الانبعاثات العالمي ينبغي أن تبدأ في التحرج للأسفل في أفق 2025 أي لا يفصلنا عن ذلك سوى سنتين».

خفض الانبعاثات

واستكمل: «هذا التقرير أيضا يحدثنا عن ضرورة خفض الانبعاثات للنصف بحلول 2030 ولا يفصلنا عن ذلك سوى 7 سنوات، كما نص أيضا على إعطاء ضمانات بأنه ليس هناك أي مجال للانتكاس أو التراجع فهذه إشارات سياسية رئيسية قوية التي تؤشر أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري سيصير واقعا، وبرنامج عمل التخفيف سيصل للمنجزات هذه السنة، وبالنسبة للتكيف وضعنا خطة عمل في 2023 ستعمل على وضع المكونات المرتبطة بالهدف العالمي حول القدرة على الصمود والتكيف بما يتماشى مع تحدثنا في الحصيلة العالمية».