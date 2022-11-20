رئيس مؤتمر المناخ في الجلسة الختامية: اعتماد برنامج تنفيذ شرم الشيخ هو تجسيد لروح cop 27

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، إن برنامج تنفيذ شرم الشيخ الذي جرى اعتماده في الجلسة الختامية، هو تجسيد لروح مؤتمر الأطراف الـ27 أي التنفيذ والتفعيل.

العمل الجماعي

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ: «الطريق واضحة الآن التي سنستهدي بها في جهودنا على مدى السنوات المقبلة من أجل تفعيل التزاماتنا والوفاء بتعهداتنا فنحن بشكل جماعي اتفقنا وتوافقنا على التفعيل من أجل درء المخاطر والتهديدات الملحقة بكوكبنا وتحويل التحديات إلى فرص من أجل النماء والتنمية بشكل متساو وتعادلي وشامل للجميع ومتزن».

حياة كريمة للكوكب

وتابع: «لقد أتيت العمل وهذه العملية على مدى سنة فقد التقيت وزراء وأعضاء وفود ومناضلين ونشطاء وشباب ورواد أعمال ونساء ورجال وأطفال من أنحاء العالم وكلهم يرغبون في جعل هذا الكوكب يتمتع بالحياة الكريمة، وحتى وإن كانت هناك فجوات بين الأطراف في بعض الأحيان فإننا نبقى دائمين عاملين في نفس الاتجاه وطرق مختلفة، ونحتاج لبناء ثقة وتراحم وتعاطف وتفاهم مشترك فالعالم يستحق ذلك».