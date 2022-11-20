رئيس مؤتمر المناخ: الرئيس السيسي دعم COP 27 للخروج بهذه الصورة المشرفة

وجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الشديد لاستضافة المؤتمر بهذه الطريقة المنظمة في شرم الشيخ.

وقال سامح شكري: «على مدى السنة الماضية تشرفت بالعمل مع مجموعة من النساء والرجال والذين أعبر لهم عن صادق امتناني على الدعم الذي قدموه خلال هذه الرحلة، وأشكر الأمين العام الأممي الذي دعم العمل المناخي العالمي والذي ارتقى به إلى آفاق جديدة في جدول الأعمال العالمي.

نجاح مؤتمر المناخ

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ: «أعبر عن امتناني للاتفاقية الإطارية الأممية المعنية بالمناخ، وإنني أعبر عن صادق امتناني للزملاء في أمانة الاتفاقية الأممية المعنية بتغير المناخ الذين عملوا في الخفاء دون كلل أو ملل من أجل الإبقاء على هذه العملية في شكلها المستجيب لواقع الحال».

تنظيم مصر لمؤتمر المناخ

وتابع: «الانتقال من رئاسة للمؤتمر إلى رئاسة أخرى تتم بكل يسر وفاعلية، وإنني أعبر عن صادق امتناني للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منذ تقديمنا لترشحنا قد تقدم بكل الدعم والمتابعة للحكومة المصرية ومؤسساتها من أجل مواصلة العمل لعقد هذا المؤتمر بهذه الطريقة المشرفة والمنظمة التي شاهدناها، ونتمنى أن نكون قد وفينا وأنكم تمكنتم ليس فقط بالاستمتاع بوقتكم هنا بل وصلتم للمنجزات التي ترصدونها».